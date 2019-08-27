نص قرار رئيس الجمهورية بشأن التموين الطبي وهيئة الدواء المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، القانون رقم 151 لسنة 2109، والمتعلق بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

ووافق مجلس النواب على القانون، الذى ينص على أن يتم العمل بأحكام المقانون المرافق فى شأن إنشاء الهيئة المصري للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون ومواده وبنوده، للاطلاع عليه اضغط هنــــــــــــــــا.