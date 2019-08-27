تنظم الفنانة التشكيلية سلوى نور الدين معرضًا جماعيًا للأطفال من 5 إلى 18عاما، في الفترة من 31 أغسطس حتى 4 ديسمبر المقبل بقاعة الأهرام للفنون، ويشارك في المعرض 50 مشاركًا بأكثر من 150 لوحة.

وأضافت نور الدين لـ" الوطن" أن الدخول مجاني لزيارة المعرض، وأنها مؤمنة باحتياج الجيل الجديد لدعم وتوجيه طاقاته لمجالات مختلفة، من ضمنها الفن التشكيلي وليس فقط الرياضة، خاصة أن أولياء الأمور كُثُر يدفعون أولادهم لممارسة رياضات معينة لا تتوافق مع رغبتهم أو موهبتهم.

وأشارت إلى قلة الوعي بأهمية الفنون، مؤكدة أن إقامة المعرض، تهدف إلى زيادة وعي الأمهات والأطفال بأهمية الفن التشكيلي وبدور المعارض الفنية في بناء شخصية الطفل والشعور بالنجاح والثقة بالنفس.

يذكر أن الفنانة سلوى نور الدين من مواليد 1975، وبدأت الرسم في عُمر 4 سنوات مع والدها الفنان التشكيلي أحمد نور الدين، وتخرجت من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وحصلت على دبلوم إعلام من فرنسا، وأخرجت أكتر من 25 كتابًا للأطفال، وهذا المعرض هو الأول الذي يشترك فيه هؤلاء الفنانين الصغار.