عدد الوطن الصادر غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، «السيسي» يضع خطط تنمية أفريقيا على طاولة مؤتمر الـ«تيكاد» في اليابان

· «الخارجية»: المؤتمر منصة لحشد الموارد للقارة السمراء.. و«التجارة»: علاقاتنا راسخة مع مجتمع الأعمال الياباني

وفي الرياضة:

· الزمالك يصطدم بمصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.. و«ميتشو» يحذر من الأنانية ويطلب استغلال أنصاف الفرص.. ويخشى لدغات أبناء النادي

· ميدو يبحث عن الفوز على «الأبيض» مستغلا عدم انسجام اللاعبين الجدد

وتقرأ في العدد أيضًا: قلعة صناعة «وحوش القتال»

· مصنع المدرعات.. أكبر «هناجر» الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط لتحويل ألواح الصلب إلى دبابات.. ولا مجال للخطأ