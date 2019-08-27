تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الأربعاء، «السيسي» يضع خطط تنمية أفريقيا على طاولة مؤتمر الـ«تيكاد» في اليابان
· «الخارجية»: المؤتمر منصة لحشد الموارد للقارة السمراء.. و«التجارة»: علاقاتنا راسخة مع مجتمع الأعمال الياباني
وفي الرياضة:
· الزمالك يصطدم بمصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.. و«ميتشو» يحذر من الأنانية ويطلب استغلال أنصاف الفرص.. ويخشى لدغات أبناء النادي
· ميدو يبحث عن الفوز على «الأبيض» مستغلا عدم انسجام اللاعبين الجدد
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· مصنع المدرعات.. أكبر «هناجر» الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط لتحويل ألواح الصلب إلى دبابات.. ولا مجال للخطأ