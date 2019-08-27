لقي شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين، بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي، عند نزلة كوبري "العشرة آلاف" اتجاه الإسكندرية.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا، من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

1- عصام محمد علي.. 49 سنة.

2- محمد إبراهيم إبراهيم.. 59 سنة.

3- محمد مصطفى يونس.. 20 سنة.

4- حمادة السيد محمد.. 38 سنة.

5- محمود السيد أحمد عبد الجواد 59 سنة.

6- عبد الله حسن عمرو..36 سنة.

7- متولي كامل شريف.. 81 سنة.

8- عبد الحميد جمال عبد الحميد.. 38 سنة.

9- محمد السيد حسن محمود.. 35 سنة (توفي في أثناء إجراء الإسعافات الأولية له باستقبال مستشفى العامرية المركزي)، وأودع جثمانه في ثلاجة حفظ الموتى به، تحت تصرف النيابة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.