تمكنت مباحث مديرية أمن قنا، خلال حملة أمنية من ضبط عدد من الهاربين من الأحكام الجنائية ومطلوبين في قضايا قتل وسرقة بالإكراه، وضبط أشخاص بحوزتهم مخدرات، واستهداف أطراف خصومة ثأرية.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير مباحث مديرية أمن قنا، يفيد بشن حملة أمنية أسفرت عن ضبط 85 هاربا، صادر ضدهم 265 حكم جنائي، وضبط 7 أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا قتل وسرقة، وضبط 3 أشخاص بحوزتهم 15 كيلو بانجو، وضبط 3 متهمين من أطراف الخصومات الثأرية، وبحوزتهم 3 بنادق آلية.

اتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.