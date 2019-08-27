استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة حي تل الهوى جنوب غزة.

وأفادت وزارة الصحة بأن القتيلين رجلان يبلغ كل منهما 32 عاما، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص بجراح مختلفة وهم شابان وسيدة.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد الشابين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قرب حاجز أمني جنوب القطاع.

وأوضحت أن الانفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الحدود جنوب مدينة غزة، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص طبيعة الحادث.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على دراجة نارية في حي تل الهوى، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، وإصابة آخر على الأقل بجروح حرجة، وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر اليوم موقعا تابعا للمقاومة، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع.

من جانبه نفى جيش الاحتلال، حسب وسائل إعلام محلية، تحمله المسؤولية عن الانفجار.