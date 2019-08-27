تحدث وليد عبد العظيم، مستشار محافظ الإسكندرية لشؤون البيئة، عن ظاهرة وجود بعض الديدان على أحد شواطئ منطقة الدخيلة بالمحافظة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، حيث ذكر أنه بالمعاينة الظاهرية للجان التي شكلت والعينات التي تم تحليلها بمعرفة جهاز شئون البيئة وشركة صرف الإسكندرية ومعهد علوم البحار، تبين أن هذه الديدان الموجودة تنشأ نتيجة وجود تحلل لأنسجة حية.

وأضاف عبد العظيم، أن تلك الانسجة الحية تُعد بقايا بعض مخلفات الحيوانات والحيوانات النافقة وهو ما تأكد بعد ورود التحاليل النهائية التي صدرت بعد أخذ العينات وتحليلها، مؤكدًا أن البيئة المائية وتركيزات الأملاح الموجودة في المياه تمنع تحلل وظهور الديدان.

وأشار مستشار محافظ الإسكندرية لشؤون البيئة، إلى أن هذه الديدان تظهر عند وصول الأسماك أو بقايا الحيوانات النافقة إلى الشاطئ وتصل إلى المرحلة الجافة البعيدة عن المياه المالحة، نافيًا أن تكون تلك الديدان ناتجة عن مخلفات صرف صحي في مياه الدخيلة.

وأوضح أن الديدان التي تكون مصاحبة لوجود صرف صحي أو ناتجة عن وجود مخلفات صرف صحي تكون أنواعًا مختلفة من الديدان وليست الديدان محل الشكوى، كما أن وجود صرف صحي في هذه المنطقة يأتي بسبب وجود مصب لمحطة معالجة صرف صحي طبقًا للشروط والضوابط.

وتابع: "منطقة الدخيلة التي حدثت فيها أزمة الديدان وجودة المياه فيها بشكل عام غير طيبة لأنها منطقة ترسيبات، نظرًا لأنها بجانب الميناء مباشرة".