فيديو متداول لتعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة.. وضبط مرتكبيها

في إطار تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " تحت عنوان (بالفيديو في عز الظهر) يتضمن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة بمنطقة ميدان السواح بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، فقد أمكن تحديد هوية المجني عليه، وباستدعائه قرر أنه أثناء قيادته سيارته بالمكان المُشار إليه إصطدم بأحد الأشخاص، وعقب نزوله للاطمئنان عليه، قام آخر بمغافلته وسرقة هاتفين محمولين من داخل سيارته وهربا مستقلين مركبة "توك توك".

توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة (حلاق وعاطل.. مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، الأول محكوم عليه بالحبس سنتين في 4 قضايا ضرب، والثاني محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية سلاح ناري).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما مطواة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد استخدامه في نشاطهما الإجرامي، وأرشدا عن الهاتفين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.