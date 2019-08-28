قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن دوره في مسلسل "حكايتي" كان سهلا لأن الشخصية لم تكن مركبة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، أن شخصية "علي بارون" التي أدى دورها بالمسلسل كانت تتميز بالطيبة وعمل الخير، موضحا أن هذه الأدوار صعبة للغاية لأن هناك شعرة بين أن تكون صادقا في أداء الدور وأن يراه الجمهور متصنعا.

وتابع أن الشخصية كانت قريبة من المشاهدين، "كل الرجالة كانت حابة الشخصية دي لأننا في بيوتنا اتربينا على المبادئ دي، الراجل اللي لو معاه يساعد ولو في إيده يساعد بنت ويقف جنبها هيعمل دا، وكل دا اتعلمناه واعمل الصح ومتغلطش في حد لو غلط فيك".

واستطرد أن شخصية "علي" كانت صادقة في كل مشاعرها، "أول مجالي دور علي دخل جوا قلبي من غير أي أسباب، وكنت بحس بنوع الوجع اللي جواه".

"حكايتي" من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج سينرجي.