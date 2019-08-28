قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن دعاء الاستخارة ليس مرتبط برؤى أو أحلام في المنام، مضيفًا: "مفيش في الدنيا استخارة لها منامات، اللي يقولك أنا صليت استخارة وشوفت في المنام كذا يبقى دجال، واللي علمه كمان دجال".

وأضاف عطية، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الاستخارة عبارة عن دعاء ويجوز بعد ركعتين ويجوز بدون صلاة، ولكن يجب عمل استخارة في المواقف الهامة، ساخرًا: "محدش ييجي يقول هعمل استخارة وأنا جعان هاكل ولا لأ".

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أنه لا يوجد استخارة في الطلاق، ولكن هناك استخارة في الزواج لأنه في علم الغيب.