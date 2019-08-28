قال الدكتور حسين كمال مدير عام شؤون الترميم بمشروع المتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من نحو 93% من إجمالي أنشطة المتحف المصري الكبير، كما تم الانتهاء من 100% من الهياكل الخرسانية، بجانب الانتهاء من 90% من التشطيبات الداخلية لقاعات العرض، كما تم نقل 48 ألفًا و300 قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير بمركز الترميم.

وتوقع "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير على أعلى مستوى، حيث إن المتحف يُعد مشروعا ثقافيا متكاملا وليس مجرد متحف، كما أنه سيكون مشروع القرن، موضحًا أن الافتتاح سيكون خلال الربع الأخير من عام 2020.