الزملوط يوجه بتعاون "الضرائب" مع الوحدات المحلية لتحصيل مستحقات الدولة

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه وجه بضرورة التنسيق والتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والوحدات المحلية وذلك لتحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات، بالإضافة إلى توفير كل التيسيرات للعاملين القائمين على التحصيل بكل المجالات.

وأضاف المحافظ، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية أعضاء المجلس لمناقشة عدد من المشروعات الراغبة في الاستثمار بالمحافظة، أنه وجه بتشكيل لجنه بكل مركز لحصر المشروعات الزراعية التي جرى تخصيصها للوقوف على نسب التنفيذ ومنح مهلة للشركات غير الجادة لتوفيق أوضاعها، وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الجدية وتنفيذ نصوص العقد المبرم، مشددا على ضرورة طرح التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة والجادة في الاستثمار بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات زراعية بمراكز المحافظة، منها تخصيص 200 فدان لإقامة مشروع متكامل زراعي وانتاج حيواني بمنطقة درب الأربعين بباريس، بالإضافة إلى تخصيص 200 فدان لزراعتها بنبات طبية وعطرية بمركز الداخلة، وتخصيص مساحه فدان واحد لإقامة مشروع تربية أغنام بقرية القلمون بمركز الداخلة.