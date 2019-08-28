بإجراء جديد.. هندوراس تستفز الفلسطينيين في القدس

أعلنت حكومة هندوراس، الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز سيقوم، يوم الجمعة المقبل، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بها عاصمة للدولة العبرية.

وقال رئيس هندوراس: "في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب، وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

يذكر أنه كانت قد اندلعت مظاهرات في هندوراس للمطالبة باستقالة رئيس البلاد، في مطلع الشهر الجاري، حيث تظاهر طلاب من جامعة هندوراس الوطنية المستقلة، في عاصمة هندوراس "تيجوسيجالبا"، للمطالبة باستقالة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، بسبب صلاته المزعومة بالإتجار بالمخدرات.

واشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب وأعضاء من حرس الشرف الرئاسي ووكلاء الشرطة العسكرية، في محيط القصر الرئاسي في العاصمة "تيجوسيجالبا"، وفقا لما أظهرته صورا نشرتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية.