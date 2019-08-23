بسبب مشاجرة بالأسلحة .. حملة بقرية العتامنة بسوهاج تضبط 80 شخصا

نفذت الأجهزة الأمنية بسوهاج أمس، حملة أمنية مكبرة علي قرية العتامنة بمركز طما شمال المحافظة، عقب حدوث مشاجرة بالرصاص، وتمكنت الحملة من تحقيق عنصر الردع في القرية وجرى ضبط 80 شخصا صادر بحقهم 406 حكم، وتم ضبط 5 متهمين في المشاجرة وبحوزتهم 3 بنادق آلية.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة طما بحدوث مشاجرة بقرية العتامنة أسفرت عن إصابة كلاً من "نادية.ح.ح" 61 عاما ربة منزل بطلق ناري بالساق اليسرى، "سليمان.و.س" 36 عاما موظف بكسور متفرقة بالجسم، وإتهامهما 4 أشخاص يقيمون بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح ناري، كان بحوزتهم مما أدى لحدوث إصابتهما بسبب خلافات سابقة بينهم علي الجيرة.

وجه مدير أمن سوهاج بتنفيذ حملة مكبرة لتحقيق عنصر الردع علي القرية، لاستهداف المتهمين وضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وضبط المحكوم عليهم وحائزي الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والمخلين بقواعد الأمن العام، للارتقاء بمعدل الأداء الأمني، قاد الحملة العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق وفرع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أشخاص متهمين في الاشتباكات بالقرية وبحوزتهم 3 بنادق ألية، جرى تنفيذ 406 حكم بإجمالي 80 محكوم عليهم، تنفيذ 310 حكم جزئي، تنفيذ 80 حكم مستأنف، كما جرى تنفيذ 6 أحكام جناية وتنفيذ قرار إزالة فوري ضد أحد الأشخاص لتعديه على حرم الطريق "سور منزل"و تحرير المحاضر اللازمة ولاقت الحملة استحسان المواطنين في القرية.