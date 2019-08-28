قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إن مواني الهيئة شهدت تداول 281 شاحنة بضائع و466 سيارة علي مدار يومين .

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان، اليوم، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنها 16 شاحنة و4 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس السفينة سينا وعلى متنها 15 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهم 34 شاحنة و60 سيارة، بينما شهد ميناء الغردقة سفر العبارة الرياض وعلى متنها 134 سيارة ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة أمنية.

وأوضح أن ميناء سفاجا سيشهد اليوم استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 71 شاحنة و18 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وعلى متنهم 53 شاحنة و91 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس خمس سفن وعلى متنهم 16 شاحنة و19 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وعلى متنهم 76 شاحنة و138 سيارة .