ارتفعت أعيرة الذهب بقيمة 5 جنيهات في أسواق المال، ليصل سعر عيار 24 نحو 818 مقابل 813 جنيهًا وعيار 21 نحو 716 جنيهًا، وعيار 18 سجّل 614 جنيهات.

ووصل سعر الجنيه الذهب 5.732 جنيه، وبِيعت الأوقية بـ25.467 جنيه، وكيلو الذهب بـ818 ألفًا و876 جنيهًا.