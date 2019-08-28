الجيش اليمني يدخل عدن.. والمطار في "قبضة الشرعية"

دخلت طلائع قوات الشرعية اليمنية، العاصمة المؤقتة "عدن"، وسيطرت على المطار، كما دخلت قوات الشرعية أحياء "المعلا" و"التواهي" بعد سيطرتها على خور مكسر، حسبما ذكرت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية.

وأعلن وزير الإعلام اليمني، عمر الإرياني أن طلائع الجيش والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة، فيما دعا وزير الداخلية اليمنية القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن، كما حذر من أي أعمال انتقامية.

وكانت المصادر أشارت، أمس الثلاثاء، إلى أن القوات الشرعية سيطرت على زنجبار عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن، موضحة أن القوات الحكومية وصلت وادي دوفس شرق عدن، وطلبت الحكومة قوات الانتقالي بتسليم عدن لقواتها.

وفي وقت سابق سيطر الجيش على زنجبار، وأعلن الإرياني أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية استكملوا سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار، مشيرا في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" إلى الفرحة العارمة التي استقبل بها الأهالي الجيش، قائلاً: "مشاهد وثقها مواطن تظهر الفرحة العارمة والاستقبال الشعبي الكبير لأبطال الجيش الوطني بعد استعادتهم مدينة زنجبار عاصمة أبين".

وأكد الوزير اليمني، أن "الحكومة اليمنية ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة، وحشد الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة".

يذكر أن قوات الجيش كانت دخلت، صباح الثلاثاء، مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، التي تبعد نحو 100 كلم شرق عدن، وتخوض مواجهات مع قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي.

وأوضحت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت بعد فشل مساعي وساطة لإقناع القوات الموالية للانتقالي بمغادرة المدينة وتسليمها سلمياً.