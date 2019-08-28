"إحنا لازم ناكل مع بعض قبل ما نروح" .. هي آخر جملة قالها الشابان "صلاح وزياد" لبعضهما، قبل دقائق من تعرضهما لحادث بشارع جامعة الدول العربية، فجر الجمعة الماضية، ليلقى الأول مصرعه في الحال، ويُحرم من فرحة خطوبته التي كان مقررا لها أمس، بينما أُصيب الثاني بجروح بالغة طرحته فاقدا وعيه في غرفة الرعاية المركزة.

قصة الواقعة يرويها إسلام شقيق "زياد"، وقال إن شقيقه كان مع المجني عليه "صلاح"، يستقلان دراجة نارية فى المهندسين وتوجها إلى منطقة الهرم، ثم عادا إلى المهندسين مرة أخرى، واتجها إلى أحد المطاعم الشهيرة بجامعة الدول العربية، ثم توقفا جانبا في بداية شارع سوريا، لتناول الطعام.

وأضاف إسلام: "صلاح وزياد كانوا واقفين بياكلوا، وشافهم سايس اسمه سيد، وفجأة جات عربية جيب رانجلر، عدت مسرعة، وفجأة رجعت تاني كانت عايزة تدخل شارع سوريا، وهي راجعة خبطت الاتنين، العربية (شاطت) صلاح ومات في الحال، وزياد وقع على الأرض والموتوسيكل عليه والعربية سحلته".

وتابع: "العربية كان فيها شاب مش مصري، ومعاه بنتين واحدة منهم شغالة في ملهى ليلي، وهو نزل من العربية يشوف حصل إيه، وواحدة من البنتين قالتله يلا أجري بسرعة وفعلا هرب، والناس حاولت تلحق العربية وتوقف قدامها لكن مقدروش وهو جري بالعربية".

وأوضح: "الإسعاف جات شالت أخويا المصاب، وصلاح سابوه لأنه كان توفى وجات الشرطة واتنقل على تلاجة المستشفى، وإحنا عرفنا لما كان واحد من روض الفرج معدي فى الشارع صدفة، وشاف الموتوسيكل، وعرفهم واتصل بحد جارنا".

وأشار إسلام إلى أن شقيقه يرقد حاليا في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات مصابًا بنزيف في المخ وتهتك في خلاياه، وكسور في اليد اليمنى والساق اليمنى، ويعاني من انخفاض درجة الإدراك وقصور فى وظائف الرئتين.

وأكد إسلام، أن الشرطة تمكنت، أمس الثلاثاء، من ضبط السيارة المستخدمة في الحادث، والتحفظ عليها، مطالبًا الأجهزة الأمنية بالتحرك بشكل أسرع للقبض على المتهم قائد السيارة، وخصوصًا بعد التعرف على إحدى الفتيات التي كانت تستقل السيارة معه، والتي تعمل في ملهى ليلي بالمهندسين.

واختتم "إسلام" حديثه بقوله: "صلاح كان هيشتري بدلة خطوبته يوم الجمعة بالليل، لكنه لبس الكفن، والمفروض خطوبته كانت امبارح الثلاثاء.. الله يرحمه".

من جانبه، قال مصدر أمني إن الحادث هو حادث تصادم بشارع جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تباشر عملها في إجراء التحريات حول الواقعة، وتكثف جهودها للقبض على المتهم، لعرضه على جهات التحقيق.