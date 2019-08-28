يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، صباح غد الخميس، جلسة حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، التي تعقد في إطار مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "التيكاد 7"، الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية، ويستمر حتى 30 أغسطس الجاري.

تركز المناقشات داخل الجلسة، التي يحضرها عددا كبيرا من المسؤولين ورؤساء المؤسسات العامة والخاصة بإفريقيا واليابان، على عدد من القضايا من بينها مطالب القطاع الخاص الياباني وجهوده في الاستثمارات بالقارة الأفريقية، والتعريف بأنشطة مجلس الأعمال الياباني بشأن أفريقيا، وسبل تعزيز قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأفريقيا.

يناقش المشاركون بتلك الجلسة أيضا مطالب وتوقعات القطاع الخاص الأفريقي، وجهود الحكومة اليابانية لدعم استثمارات القطاع الخاص الياباني بأفريقيا، وجهود الدول الأفريقية وتوقعاتها تجاه المساهمات اليابان.

كان رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، قد تعهد بكلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة، اليوم، بتعزيز الاستثمارات اليابانية الخاصة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لمساعدة الشركات اليابانية على ضخ استثمارات بالدول الافريقية.