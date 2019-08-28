أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتهاء تسجيل الرغبات فى تنسيق المرحلة الثالثة للدور الأول لطلاب الثانوية العامة .

وقال «عطا»، فى بيان، إن «عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ -حتى مثول الجريدة للطبع- 75 ألف طالب وطالبة للعام 2019/2020»، مؤكداً عدم وجود شكاوى من سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح 24 أغسطس، وانتهى اليوم، علماً بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات (الدور الثانى) للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، إلى أن «عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 159 ألفاً و500 طالب وطالبة». وأكد «عطا» انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفاً إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء بعد غد السبت 31 أغسطس الجارى. جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق 17 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء السبت الموافق 31 أغسطس الجارى.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الدراسة بالمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد بمنطقة وردان والملحق بمركز تدريب وردان، ستبدأ اعتباراً من العام الدراسى الجديد 2019/2020، مشيرة إلى أنه سيتم قبول نحو 100 طالب من راغبى الالتحاق بالمعهد بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول، وذلك لاختيار 50 طالباً من خريجى الثانوية العامة فى تخصصى السكك الحديدية فى نظم الإشارات الكهربية وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة، وسيستكمل باقى الأعداد بواقع 50 طالباً من حملة الشهادة الفنية المتوسطة فى ذات التخصصات لتشغيل المعهد، وذلك وفقاً لاحتياجات السكك الحديدية.

وقالت «السكة الحديد» إن الإعلان عن موعد اختبارات القدرات للطلاب المرشحين للدفعة الأولى للقبول بالمعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية، بعد انتهاء أعمال المرحلة الثالثة لأعمال مكتب التنسيق بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، والمرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية الفنية، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المعهد هو تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهلاً للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال، مؤكدة أن اختبارات القدرات تشمل اختبار لياقة بدنية واختبار سمات «أسئلة ثقافة عامة وسرعة بديهة» بجانب كشف طبى.

بدء تصحيح أوراق طلاب الدور الثانى للأزهر.. و"21 سبتمبر" بدء الدراسة بالجامعة

من جهة أخرى، بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، تصحيح أوراق إجابة الدور الثانى لطلاب الثانوية، بعد أن أدى 64 ألفاً و868 طالباً امتحانات الدور الثانى، وتتولى عملية التصحيح أربعة مراكز على مستوى الجمهورية، فى القاهرة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس كنترول الثانوية الأزهرية لـ«الوطن»، إن نتيجة امتحانات الدور الثانى ستظهر فور انتهاء عملية التصحيح، وسيجرى فتح باب التظلم على نتيجة الدور الثانى لمدة 15 يوماً، منذ إعلانها.

وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية الأزهرية هذا العام 49.98%، ونسبة نجاح القسم الأدبى 41.78%، وبلغت نسبة النجاح فى القسم العلمى 67.98%، ونسبة النجاح بغزة 83%، والشعبة الإسلامية 93%.

وحول بداية العام الدراسى الجديد، قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنّ الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، مضيفاً: «الفصل الدراسى الأول يبدأ فى 21 سبتمبر 2019 ولمدة 15 أسبوعاً، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول من 4 يناير 2020 حتى الخميس 23 يناير 2020».