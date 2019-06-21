يوم الأب وكاس الامم الافريقية 2019.. أبرز تريندات "جوجل"

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

يوم الأب

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بيوم الأب، ونشر عددا من الصور الكرتونية على صدارة صفحته الرئيسية.

ويوم الأب هو احتفال عالمي اجتماعي، لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة من شهر يونيو الجاري، في مناطق عدة بالعالم.

ومن المعروف أنه يحتفل بعيد الأب في البلدان الكاثوليكية منذ القرون الوسطى في 19 مارس، وفي دول أخرى يحتفل به في 19 مارس، ومنها أمريكا اللاتينية.

وتحتفل بلدان أخرى بعيد الأب يوم الأحد الثالث من شهر يونيو، ومنها أمريكا، بينما تحتفل به الدول العربية في 21 يونيو، واعتمدت البلدان العربية ذلك اليوم في عام 2016، ما عدا 7 دول، هي: "فلسطين، سوريا، اليمن، موريتانيا، السودان، الصومال، وجيبوتي".

"جوجل" يحتفل بـ يوم الأب في الدول العربية

كاس الامم الافريقية 2019

تقدم جريدة الوطن عبر موقعها "الوطن سبورت" متابعة لحظية وحية لفاعليات كأس الأمم الأفريقية 2019 وتقدم تحليلات وأخبار وانفرادات حصرية على مدار الساعة يمكنكم متابعتها عبر الرابط التالي:

كأس الأمم الأفريقية 2019

الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إجراء أول وأكبر حركة ترقيات جماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأيضاً تسكين وترقية الموظفين المخاطبين منهم بأحكام هذا القانون، بعد فترة تجمد 4 سنوات، حيث كانت الترقيات قبل نوفمبر 2016 يتم تنفيذها وفقاً لقانون 1947، والتى كانت تتم بشكل فردى، فى كل جهة حكومية بحسب الأقدمية، وإتمام المدد البينية التى حددها القانون الملغى.

«التنظيم والإدارة»: أكبر حركة ترقيات للمخاطبين بـ«الخدمة المدنية» خلال 10 أيام

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني للعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك التي يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية في 1 يوليو المقبل، وذلك ترسيخا لقيم الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة.

"التنظيم والإدارة" يطلق الموقع الإلكتروني لمعرفة مدى استحقاق الترقية