جامعة الإسكندرية: لا مساس بالعلاج المجاني في المستشفيات

أصدر مركز جامعة الإسكندرية لرصد الشائعات وكشف الحقائق، اليوم، بيانًا، أوضح فيه حقيقة الزيادات في بعض أسعار الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية، والتي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية طب الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه لا مساس للعلاج المجاني بالمستشفيات، وأن الزيادة تسري على العيادات الخارجية في العلاج بالأجر والاقتصادي.

وأوضح "عثمان"، أنه جرى الموافقة على تعديل قيمة تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخلية لتصبح 100 جنيه بدلا من القيمة الحالة وقدرها 50 جنيه وليس 5 أو 10 جنيهات كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبق تلك الزيادة على المرضى المترددين للعلاج بالأجر والعلاج الاقتصادي، أما المرضى غير القادرين على تسديد تلك الرسوم فيجرى إعفائهم تماما من الرسوم بقرارات من مديري المستشفيات مباشرة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارة العليا بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه، قال الدكتور وائل نبيل رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، إنه تم تحديد رسوم لا تتعدى 10 جنيهات على أي مستخرج رسم يجرى طلبه من الشئون الإدارية بالمستشفات أسوة بما يجرى بكل المصالح الحكومة من تكاليف أوراق وطباعة والخدمة بالدولة، وذلك لتغطية نفقات الإصدار.

وأضاف أن تلك الزيادات الطفيفة في أسعار بعض الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية ستوجه لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية، والتي تراكمت على مدى سنوات عدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، وللارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التي جرى شراؤها لعلاج المرضى.

وتابع "نبيل"، أن سداد تلك المديونية ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأن تلك الزيادة لن توجه بأي حال من الأحوال لبند المكافآت أو الحصائل لأي من العاملين، لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمرضى والمواطن.