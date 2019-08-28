محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وذلك بحضور الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والدكتور حسام مغازي رئيس لجنة التظلمات ووزير الري والموارد المائية الأسبق، والدكتور صلاح حامد نيابة عن رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الاجتماع يهدف إلى بحث الآليات المختلفة والرد على تساؤلات التنفيذيين الخاصة بتطبيق قانون 17 لسنة 2019، وذلك للوصول إلى إطار عام مؤسسي لتطبيق منظومة القانون داخل الإسكندرية، موضحا أن القانون يأتي في ضوء استعادة حق الدولة والتصالح فيما يمكن التصالح عليه وفقا للقانون.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع في تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التي حددها القانون.

كما أكد على ضرورة تذليل العقبات أو الإشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، وعمل لافتات بالمستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة تسهيلًا على مقدمي التصالح، وكذلك تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الاستفادة من القانون.

من جانبه؛ أكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقي الطلبات والأوراق من مقدمي التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت في التصالح واحتساب قيمة التصالح.

من الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع تشمل الآتي؛

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

4. نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

5. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

6. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.

7. الإيصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب.