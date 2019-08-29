من بدء الترميم حتى زيارة مدبولي... ماذا يحدث في قصر البارون؟

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال ترميم قصر البارون الذي يقع بحي مصر الجديدة، ورافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب.

وأكد العناني، خلال الجولة، أن كل الأعمال الخاصة بالترميم تحدث وفقا لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات متعمقة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون، بهدف العمل على إعادة القصر إلى ما كان عليه سابقا، مع الحفاظ على التراث المعماري النادر له، والقيمة الفنية لهذا القصر التي تفرد بها بين قصور تلك الحقبة التاريخية.

كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الآثار، أعلنت في نوفمبر 2017، عن بدء ترميم قصر البارون، تمهيداً لافتتاحه العام المقبل كمزار سياحى للجمهور، بعد الموافقة على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ورئيس الوزراء ووزيرى التخطيط والآثار، لتوفير ميزانية لإعادة إحياء قصر البارون.

ومع عمليات الترميم وطلاء واجهة القصر، أثارت صور متداولة لأعمال الرميم، ضجة واسعة على "السوشيال ميديا" واستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أثير أنه جرى تغيير الألوان الأصلية وتغيير في الصبغة الأثرية للقصر، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبعد حالة الجدل حول ألوان قصر البارون، أصدرت وزارة الآثار في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت فيه إن ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي نفس الألوان الأصلية لها، حيث اتخذ القائمين على عمليات الترميم الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة، وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة، التي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات، وبناءً عليه جرى إجراء عملية الترميم بالمحافظة والتثبيت وفق الألوان الأصلية، والتي تعرضت للتأثر بالسلب نتيجة العوامل الجوية، حسبما أكد العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

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الآثار: ألوان واجهات قصر البارون إمبان أصلية

وأكد مصطفى، وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما أثير حول هذا الأمر من معلومات غير دقيق، ولا يوجد أي تغيير بألوان الواجهات الأصلية تنافي أصل الألوان الموجودة بالواجهات، مشيرا إلى أن الوزارة تدرك تماما أهمية القيمة الفنية والتراثية بقصر البارون، وتفرده المعماري من بين قصور تلك الحقبة التاريخية، ونتشرف بأن نكون جزءا من حفظ هذا التراث المعماري النادر.

يذكر أن وزارة الآثار، تضع اللمسات الأخيرة على قصر البارون تمهيدا لافتتاحه قبيل نهاية العام الحالي، وذلك بعدما أنهت الوزارة نحو 85 في المائة من أعمال الترميم، حيث جرى الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجودة به.