تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني على هامش قمة التيكاد

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الاقتصاد والتجارة الياباني بمدينة يوكوهاما، على هامش مشاركته في قمة التيكاد، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، وتنعقد قمة "تيكاد 7" أو "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية"، في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بمدينة يوكوهاما اليابانية، والذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية.

التعليم الفني: إضافة صناعة الذهب والألماس لمدارس التكنولجيا التطبيقية

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتطبيقي، مستشهدا بالمبادرة الخاصة بإنشاء مجموعة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن مجمع السلام التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي يقدم تجربة رائدة كجزء من مجمع تكنولوجي يحتوي على معامل متميزة ومناهج مطورة على غرار مؤسسة بيرسون بانجلترا.

وأشار مجاهد إلى أن معامل مدارس التكنولوجيا التطبيقية العشرة على مستوى عال، مضيفا أنه سيتم إضافة مجال صناعة الذهب والألماس، معتبرًا أنه مجال فريد من نوعه لمدارس التكنولوجيا.

"يديعوت أحرونوت": انفجار في مستوطنات غلاف غزة

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في نبأ عاجل، سماع دوي انفجار في مستوطنات غلاف غزة، وتفعيل صافرات الإنذار، دون أن يتحدث عن تفاصيل الانفجار.

مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية في نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، مساء الأربعاء، منطقة المسعودية الأثرية شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية، وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة ومنتزه المسعودية الأثرية والتي تتبع لأراضي قرية برقة شمال مدينة نابلس، في محاولة لتنفيذ أطماعهم بالسيطرة على المنطقة التي تحوي آثارا لسكة حديد الحجاز، التي أنشأت أيام الحكم العثماني في فلسطين، حسب وكالة "فلسطين اليوم".

مصرع 7 أشخاص في فيضانات المغرب.. وفتح مراكز إيواء للمتضررين

لقي 7 أشخاص مصرعهم، في الفيضانات التي ضربت جنوبي المغرب، مساء الأربعاء، ونتجت بعد سقوط أمطار غزيرة بضواحى مدينة "تاردودانت"، بحسب ما أفاد مصدر من السلطات المحلية لـ"وكالة فرنس برس".

"هندسية الجيش" تتولى تطوير "مسجد الحسين"

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، بتطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

ووصف رئيس الوزراء، مسجد "الحسين"، بأنه "مبنى أثري فريد"، يشهد على حقب تاريخية مهمة فى العصور الماضية من تاريخ مصر، وذلك من خلال ترميم الأجزاء المتهالكة، والعمل على توسعة ساحته، مع توسعة المساحات الداخلية للمُصلى؛ من أجل استيعاب أعداد كبيرة من المصلين، والحفاظ في الوقت نفسه على المظهر الجمالي والزخرفي لمبنى المسجد.

زيادة منافذ التذاكر وتوفير الفكة بالمترو استعدادا للعام الدراسي

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات والتي من المنتظر أن تبدأ في 21 سبتمبر المقبل، من حيث خضوع القطارات إلى الصيانات الشاملة، وصيانة السلالم الكهربائية بالمحطات، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة بالخطين الأول والثاني، وتوفير الفكة لمنع طوابير الزحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.

"التضامن" تكشف تفاصيل العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات

كشف عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، تفاصيل العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامي عمرو خليل.

وذكر مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، أن حكم المحكمة الإدارية لم يقضِ بإضافة 80% من العلاوات الخاصة لمعاش الأجر المتغير، ولكنه قضى بإضافة 80% من العلاوة إلى متوسط الأجر المتغير نفسه.

أحمد عز يصور مشاهد أكشن من "العارف.. عودة يونس" في بلغاريا

قال النجم أحمد عز، إنه يصور عددا من مشاهد الحركة لفيلمه الجديد "العارف.. عودة يونس" في بلغاريا، مؤكداً أنها ستكون جديدة ومختلفة، بحسب وصفه.

ميدو وشيكابالا بـ"الأحضان" بعد انتهاء مباراة الزمالك والمقاصة

شهدت مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 من بطولة كأس مصر، سلام حار بين محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء وأحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.