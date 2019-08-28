وزير التعليم العالي يبحث دعم التعاون العلمي مع جامعة طوكيو الطبية النسائية

قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء بزيارة جامعة طوكيو الطبية النسائية وذلك في إطار زيارته الراهنة لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، حيث كان في استقباله د. ماساموني رئيس الجامعة، ود. ماراجاكي، وسوجستا المسئول عن برامج التدريب ورئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة .

وناقش الوزير خلال الزيارة سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة طوكيو الطبية النسائية، حيث استقبلت الجامعة الشهر الماضي وفد من مديري المستشفيات الجامعية للتدريب والتأهيل ضمن برنامج المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في مجال التعليم والصحة.

كما تستعد الجامعة أيضا لاستقبال عدد من الأطباء المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل للتدريب على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصاتهم الطبية حيث أن الجامعة تحتوي على أحدث غرفة رقمية على مستوى العالم تعمل بنظام الميكروسكوب ثلاثي الأبعاد مزود بالرييوت.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة للجامعة على إيفاد مجموعات من الأطباء في تخصص جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وجراحات العظام للتأهيل والتدريب على أحدث الأجهزة بالمستشفيات اليابانية .