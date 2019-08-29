عاجل.. السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الهجري الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية".

وتابع: "متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققاً لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".