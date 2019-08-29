شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني على هامش أعمال القمة السابعة للتيكاد.

وتنعقد قمة "تيكاد 7" أو "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية"، في الفترة بين 28 و30 أغسطس الجاري، بمدينة يوكوهاما اليابانية، والذي انطلق لأول مرة عام 1993 بمبادرة من الحكومة اليابانية.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني:

​السيادات والسادة؛

"معالي السيد شينزو آبي رئيس وزراء اليابان،

أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات الأفريقية؛

الحضور الكريم؛

أفريقيا توفر مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات

أود في البداية أن أرحب بالمشاركين الأفارقة واليابانيين في هذه الفاعلية الهامة التي تأتي تأكيداً لأحد أهم محاور التيكاد المتمثلة في التعاون بين القطاع الخاص في أفريقيا واليابان، كما يأتي هذا المنتدى ليؤكد ما باتت أفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات.

لدينا إرادة سياسية لدفع الجهود الأفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث

لقد أثبتت الفترة الماضية توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الأفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث، والتي تشمل كل المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف دول الاتحاد الأفريقي، حيث تسعى دولنا إلى ترجمة السياسيات الإصلاحية الاقتصادية إلى برامج تنفيذية تحقق تحولاً حقيقياً في حياة الشعوب، وترسم ملامح خطط العمل التنفيذية للأجندة الأفريقية التنموية 2063 ومشاريعها الرائدة.

الفترة الماضية شهدت إطلاق أول تقرير للحوكمة في أفريقيا

كما شهدت الأشهر الماضية عدداً من الخطوات المهمة داخل الاتحاد الأفريقي على طريق تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد أفضل مناخ لجذب الاستثمارات، وأبرزها إطلاق أول تقرير للحوكمة في أفريقيا خلال قمة الاتحاد الأفريقي العادية الثانية والثلاثون في فبراير 2019، والذي تناول قضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية، وكذلك حوكمة الشركات وقواعد الاستثمار والأطر المنظمة لأنشطة القطاع الخاص.

كما أنجزت دول الاتحاد الأفريقي خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادي القاري تمثلت في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية بالنيجر يوم 7 يوليو 2019، والتي شهدت أيضاً إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنافسة وفض المنازعات وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية في فتح وضبط الأسواق لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار في أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.

جهود الإصلاح لن تُكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية بأفريقيا

وتدرك دول الاتحاد الأفريقي جيداً أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تُكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الأفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا، ومشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية. وهنا أدعو كافة شركاء أفريقيا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة وفرص الاستثمار الموجودة في القارة الأفريقية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والربط الملاحي وتنمية الموانئ.

أدعو الشركاء إلى اغتنام الفرص التي توفرها القارة الأفريقية

وأود في هذا السياق تأكيد أن قارتنا الأفريقية منفتحة على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون مع أفريقيا، وأدعو الشركاء إلى اغتنام الفرص التي توفرها القارة الأفريقية والتي ستعود بالمكاسب على جميع الأطراف.

السيدات والسادة،

دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية

إن دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية ومنفتحة على شركائها الخارجيين وشركاء التنمية من كافة أركان العالم، وأدعو رواد الأعمال لضم صوتهم إلى صوت دول الاتحاد الأفريقي لمطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار بالقارة.

آن الأوان لكي تفكر المؤسسات الدولية بشكل مختلف تجاه أفريقيا

وأؤكد مرة أخرى أنه آن الأوان لكي تفكر تلك المؤسسات بشكل مختلف تجاه أفريقيا، وتقدم شروطاً ومعاييراً أفضل للإقراض والتمويل تسهم في تنفيذ الدول الأفريقية ورواد الأعمال لمشروعات رائدة تغير من واقع التنمية في أفريقيا.

شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".