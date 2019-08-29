وجه الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، مسئولي ملف تقنين أوضاع الكنائس بالمحافظة، بضرورة البدء بالكنائس التي يسهل تطبيق اشتراطات الحماية المدنية عليها، وتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات على باقي الكنائس التي يصعب تطبيق كامل الاشتراطات عليها، وذلك دفعا للأعمال وسرعة الإنجاز وتوفيق كل الكنائس المطلوبة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم، لمناقشة ومتابعة إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بحضور والدكتور عواد أحمد السكرتير العام وممثلي الكنائس والمستشار القانوني ومدير مديرية الاسكان وادارة الحماية المدنية.

وناقش المحافظ الاشتراطات المطلوبة من الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس إذ طالب المحافظ عمل معاينة لكل كنيسة على حدة وتطبيق الحد من اشتراطات الحماية المدنية، للوصول للقدر الكافي من الأمان وحماية أرواح المواطنين، مطالبا الحماية المدنية بالتيسير وتطبيق الاشتراطات بطريقة مرحلية بالتوازي مع باقي الإجراءات المطلوبة للترخيص.

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة، لتقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة، وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس، والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.