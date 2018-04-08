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الوطن

كنائس القليوبية ترفع شعار "نبذ الخلافات والعمل": "ضرورة لازدهار مصر"

منذ 9 دقيقة
كتب: حسن صالح
كنائس القليوبية ترفع شعار "نبذ الخلافات والعمل": "ضرورة لازدهار مصر"

محافظ القليوبية والانبا مكسيموس في كنيسة بنها

رفعت كنائس القليوبية شعار "نبذ الخلافات والدعوة للعمل والإنتاج" خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وتناولت قداس العيد وكلمة العظة هذا المعنى.

وأكد الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مشددا على وقوف جموع الشعب المصري خلفه خلال المرحلة المقبلة.

وقال مكسيموس، خلال كملته في القداس، إن الحياة انتصرت على الموت والإيجابية انتصرت على السلبية، وطالب بنشر ثقافة التغيير والتجديد في مواجهة الجمود والتعقيد من أجل الرجاء في غد أفضل، وتغيير الفكر الداخلي الذي يتجاوز الكم والكيف إلى العمق، متابعا "التقدم يحتاج إلى مجهود وقدرة على مواجهة الواقع والانفتاح على الواقع والتطلع للمستقبل بمرونة للتمتع بمزايا العصر والتحلي بثقافة المواطنة الفاعلة في مواجهة الارتداد وتوفير الحقوق واقتسام الموارد والتحرك إيجابيا في كل المواقع، مستطردا: "وصية المسيح تقول (أعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله )".

وشدد مسكيموس على ضرورة أن تتجسد المحبة التي نقدمها لله إلى أرض الواقع وتعزيز ثقافة التواصل مقابل الاستسلام للأدلة وإهمال المشاعر والعواطف الإنسانية وثقافة العقل النقدي في مواجهة العقل النمطي، مؤكدا ضرورة عدم السماح لذوي العقول النمطية لأن يكون له مكان في المجتمع "فالتفكير القائم على العقل البنكي والحفظ ليس له دور في المستقبل والغد يحتاج لثقافة التساؤل بعيدا عن التساؤلات السطحية والجدل والسفسطة بل التفكير الإبداعي وتجاوز سياسة كله تمام، فالأفضل لا يأتي بالإبداع بل يأتي بالإبداع ويجب الاهتمام بالتعليم المتميز الذي يأتي بالعقل النقدي والبعد عن سياسة كل شيء تمام".

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