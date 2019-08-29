أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بإطلاق اسم الزعيم الراحل سعد زغلول على مدرسة العاشر من رمضان للتعليم الأساسي التابعة للإداره التعليمية بالعاشر من رمضان.

وقال محافظ الشرقية، إن إطلاق اسم سعد زغلول على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه، وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية وعطاء لنيل استقلال الوطن والدفاع عن عزته وكرامته.

ويأتي هذا القرار بناءاً على الطلبات المقدمة للمحافظ، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم والإداره التعليميه بالعاشر من رمضان، ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الزعيم الراحل سعد زغلول علي مدرسة العاشر من رمضان للتعليم الأساسي.