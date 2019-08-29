تعاون بين "آداب بني سويف" وقصر الثقافة لتنظيم سلسة ندوات توعوية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 174 المنعقدة بتاريخ 28/8/2019 على المقترح المقدم من كلية الآداب بشأن التعاون مع قصر ثقافة بني سوف لإقامة سلسلة من الندوات التوعوية.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ الندوات ستركز على الجوانب الاجتماعية، ومشكلات الأسرية المصرية، ومشكلة الطلاق والزواج المبكر وحلولها، والتعامل مع الأبناء المراهقين، وكيفية التعامل مع الأبناء الذين لديهم صعوبات في التعلم، ومشكلة التنمر، وتجديد الخطاب الديني، وندوات تعريفية عن المحافظة ورموزها وأثرها في إثراء الثقافة المصرية، إضافة إلى سلسلة ندوات متنوعة في الآداب والفنون والمسرح.