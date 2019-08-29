عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، «السيسي» أمام الـ«تيكاد»: الانطلاقة الاقتصادية مرهونة بـ«الشراكة» بين القطاع الخاص والحكومات

وتقرأ في صفحات الرياضة:

الأهلي يعدل عقود «عاشور وسعد».. ويؤجل المفاوضات مع التنزاني «موسوفا».. ويبحث عن مدير فني بعد فشل التعاقد مع «شميت»

وفي العدد تقرأ حوارا مع رئيس «صندوق التأمينات»:

· عبدالهادي: علاوة أصحاب المعاشات 80% من «الأجر المتغير».. وما تطبقه «التأمينات» يتوافق مع رأي «الفتوى».. ولا زيادة أو مستحقات بأثر رجعي أو فوري

وفي العدد ملف حول السجائر الإلكترونية: السيجارة الإلكترونية.. القاتل الخفي

· تدخل مصر بالتهريب أو يتم تصنيعها «تحت بير السلم» في غير أجهزة الرقابة

· أطباء: أضرارها الصحية الضخمة لم تكتشف بعد.. وتاج الدين: تسبب السرطان