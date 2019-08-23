تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، إطلاق أكبر تجمع استثماري أفريقي بالعاصمة الإدارية في نوفمبر.. و«مدبولي»: يوفر ملايين فرص العمل

· 2000 من «قادة الأعمال» بالعالم يشاركون في «أفريقيا 2019».. والاستثمار تطرح 497 فرصة

وفي العدد أيضًا تقرأ:

المدير الفني للأهلي.. البحث مستمر: 4 ملايين دولار تفصل بين النادي و«ماجات».. وفوساتي وأتوري» بين المرشحين

وتقرأ أيضًا ملف بعنوان: أغلى من الشرف مفيش

· قتل الزوج لزوجته الخائنة يتمتع بحماية القانون بشرط توافر «الآنية».. ورجال الدين: جرائم حرام ومن أكبر الكبائر وأطباء سلوك عدواني

وتقرأ حوارا رئيس «مدينة زويل للعلوم»

«صدقي»: حلم اكتمال التأسيس أوشك على التحقق.. ونعد جيلا قادرا على التفكير المبتكر وتعديل قانون المؤسسة يجعلها تعمل تحت عين الحكومة