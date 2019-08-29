أجرى أطباء جامعة المنصورة اليوم جراحة تكميم معدة وولادة قيصرية لسيدة تعاني من السمنة المفرطة حيث يتعدى وزنها 300 كيلو جرام.

حضرت المريضة للمستشفى تعاني من مغص وضيق في التنفس، إلا أن الأطباء اكتشفوا أنها حامل، وعلى وشك الولادة، فأجروا لها العمليتين.

قال الدكتور حسام غازي أستاذ جراحة السمنة، إن المريضة تقيم في الأقصر، وتعاني من ضيق تنفس نتيجة للسمنة المفرطة، ما واجه الفريق الطبي صعوبة شديدة لنقلها.

وأضاف أنهم اكتشفوا أن المريضة على وشك الولادة، وكانت تعتقد أنه مجرد آلام في البطن، فأجريت لها عملية الولادة القيصرية، ثم أجريت لها عملية تكميم المعدة بنجاح لحل مشكلة ضيق التنفس.