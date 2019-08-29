أدان الأردن، اليوم، قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس مرتبط بسفارتها في تل أبيب معتبرة بذلك المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان بشدة القرار، وأكد المتحدث الرسمي باسمها سفيان القضاة أن "أي قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".

وأوضح القضاة، أن قرار هندوراس "يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، خصوصا قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض محتلة"، وحض المتحدث باسم الوزارة الأردنية، المجتمع الدولي على "النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس والتأكيد أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت حكومة هندوراس أعلنت أمس الأول الثلاثاء ان الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز سيقوم بزيارة رسمية لإسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية في 18 أغسطس الجاري، سفير إسرائيل لدى عمان وأبلغته "رسالة حازمة" مطالبة بوقف "الانتهاكات" في المسجد الأقصى وعدم المساس بالوضع القائم في القدس.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس، واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة "أبدية وغير قابلة للتقسيم" لها، بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.