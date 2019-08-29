كشف الإعلامي شريف مدكور، طريقة مواجهته لمرحلة سقوط الشعر بعد إصابته بسرطان القولون، وذلك خلال حواره في برنامج "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقال "مدكور"، إنه لا يُحب أن يُشعر كل من حوله أنه مريض سواء أسرته أو مشاهدي برنامجه، لذلك يقوم دائما بقص الشعر لأدنى درجة له حتى لا يّشعر أحد أنه يتساقط، مضيفًا: "دلوقتي أنا مش حاسس إن شعري بيقع، وبقى موضة".

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك جهاز طبي جديد أشبه بالخوذة، يتم وضعه على رأسه خلال تلقيه جرعة "الكيماوي" والتي تستمر لمدة 3 ساعات متواصلة، مضيفًا: "الخوذة دي عاملة زي الثلاجة، بتخلي الأوعية الدموية متوصلش كويس لفروة الشعر أثناء تلقي جلسة الكيماوي".