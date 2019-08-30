إخلاء عمارتان سكنيتان تهددان حياة السكان في السويس

أصدر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، قرارا بإخلاء عمارتين سكنيتين بمنطقة المثلث في حي الأربعين، لوجود خطورة داهمة تهدد بحدوث انهيار بالعمارات وتهدد حياة المواطنين.

ووفرت المحافظة غرف بفندق المدرسة الفندقية، لاستيعاب سكان العمارتين.

وقال الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إن لجنة من وزارة الإسكان ولجنة من نقابة المهندسين فحصتا العمارتين بمنطقة المثلث، وأكد تقرير رسمي أنه يجب إخلاء العمارتين حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف "رمضان": "قمنا علي الفور بتوفير غرف فندقية للمتواجدين بالعمارتين، ويصل عدد الوحدات السكنية 35 وحدة، والمتواجدين 21 أسرة بينهم أسر حاصلة على وحدات عن طريق الإيجار من أصحاب الوحدات السكنية".

وقال العميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين، إن الهدف من الإخلاء هو ترميم العمارات، والحفاظ على أرواح المواطنين.