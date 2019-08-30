"كلمة وعكسها".. تفاصيل حرب خبيثة لإفقاد الشعب الثقة في إنجازات الدولة

خصص الإعلامي تامر الخشاب، حلقة اليوم، من برنامجه "فشنك"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، لكشف تفاصيل الحرب الخبيثة التي تقوم بها قنوات الإخوان في الخارج ضد مصر، لإفقاد المصريين الثقة في الإنجازات.

وأوضح أنه منذ الثمانينيات والمصريين يدخلون سيناء عبر نفق واحد فقط، يُسمي نفق الشهيد أحمد حمدي، ومع الزيادة السكانية، أصبح المرور إليها صعبا للغاية، بل كاد أن يكون مستحيلا.

وأوضح الإعلامي تامر الخشاب، أن قرار الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت ضرورة إنشاء 4 أنفاق، لفتح أبواب سيناء أمام المصريين، وبالفعل تم تنفيذ هذه المشروعات، وأصبح المصريين يدخلون ويخرجون من سيناء في أسرع وقت، في ظل وجود شرايين جديدة لذلك الأمر.

وواصل حديثه: وجاء تشكيك قنوات الإخوان التي تُبث من خارج مصر حول هذا المشروع، حيث قال أحدهم "مهندس طرق بيقول إن المياه هتغرَّق الأنفاق دي، وإيه السبب إن الدولة تعمل أنفاق؟".

فيما تساءل إعلامي آخر: "إيه لازمة الأنفاق دي؟، وبعدين دي مش مشروعات عملاقة، دي مشروعات عادية جدا"، في حين أن هؤلاء الإعلاميين أنفسهم أشادوا بطريقة غير تقليدية بحفر نفقين في تركيا.

ولفت الإعلامي إلى أن تلك الأنفاق جاءت مهمة للغاية، حيث قال أحد سائقي النقل، يُدعى محمد، قبل حفر الأنفاق، "إن معاناة السائقين في الدخول والخروج من وإلى سيناء، تعيق حركة التنمية هناك"، مضيفا: "بقف على النفق باليومين والثلاثة أيام عشان أدخل، وأقعد على المعدية برضوا 3 أيام، ممكن نقعد مش ننام، خسارة عليا وخسارة على صاحب العربية اللي شغال عليا"، ومن هنا جاءت أهمية حفر أنفاق سيناء.

وقال "الخشاب"، مقدم برنامج "فشنك": "الإخوان دول مش عاوزين المصريين يدخلوا سيناء، سواء بعد سنة أو بعد 100 سنة، وعشان ما قدروش يحققوا أي إنجاز، وزعلانيين إن الإنجازات دي يتم تنفيذها الآن، ويُثيروا حولها الشك".

كما استعرض الإعلامي، آراء جماعة الإخوان الإرهابية، ومقدمي إعلامها، على مشروع افتتاح محور روض الفرج الجديد، الذي يربط شرق القاهرة بغربها، حيث أرادت عناصر الجماعة الإرهابية من إعلامييها أن يطمسوا فرحة المصريين بهذه الإنجازات، وقاموا بفبركة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن اللوح الزجاجي في الكوبري تعرض للكسر والتهشم، بهدف التشكيك في المشروع، قبل أن يسعد به الشعب المصري.

فيما قال أحد إعلاميي الإخوان: "كوبري عادي، ربنا يزيد كباريكم، ولم يدخل الكوبري موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأن الكوبري عادي جدا، مش إنجاز يعني ولا حاجة".

بينما سخر إعلامي آخر من المشروع، وقال: "المشروع ده اتعمل عشان العيال تعمل عليه خمسات بالدراجات النارية"، وأضاف ثالث: "مبارك أصلا كان هيعمل الكوبري ده في 2010".

وعرض برنامج "فشنك"، كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن هذا الأمر، قال فيها: "التشكيك ده يا مصريين، بيقولوا كده عشان متحسوش أبدًا إن أنتم بتطلعوا قدام، ومهما اتعمل، يتقال مفيش أمل، نيجي نعمل مشروع قناة السويس لرفع كفاءة وتصنيف القناة، وده أمر غير مسبوق إنه يحصل في سنة، يطلع يقولك القناة بتخسر، وهما أصلا ميعرفوش دخل القناة كام، نيجي نعمل شبكة طرق قومية، يقولوا بتعملوا طرق قومية لية؟، نيجي نعمل أنفاق في سيناء، يقولوا سايب الصعيد ليه؟، ولازم الجيش يبقى قوي، عشان المنطقة بتمر بظروف صعبة، يطلعوا يقولوا بتصرفوا على التسليح ليه؟، فيه إيه يا جماعة؟، لا صحيح فيه إيه؟، دي دولة تسعى إنها تأخذ مكانها بكل قوة، محاولة لهزيمة الإرادة، في كل إنجاز هيتعمل هيبقى فيه تشكيك".