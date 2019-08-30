أعلن الإعلامي شريف مدكور، أنه سيقضي إجازة رأس السنة في لندن، عقب شفاءه من مرض السرطان، وقال مازحًا: "عاوز آخد شريف لوحده أفسحه".

وأضاف "مدكور"، خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن عددا كبيرا من مصابي الكانسر في مصر يتأثرون به بشكل كبير للغاية، "ويرى أن مرضى الكانسر في مصر في حاجة إلى من يقويهم".

وتابع: "أنا لو قدمت أي حلقة أو رتبت لأي حاجة هتبقى موجهة للناس دي، أنا بطلع برقص وبتطنطط وببقى تعبان على فكرة، وبعمل كده أوقات كتير".

وأوضح أن آخر حلقة قدمها عبر فضائية "الحياة" من برنامجه "4 شارع شريف"، شعر فيها بتعب شديد، مضيفًا: "كنت تعبان جدا في الحلقة كنت بسيب البلاتوه وأدخل غرفتي بترمي على الكنبة فيها، يدخلوا يقولولي أنت كويس، أقولهم آه، كنت ادخل اترمي على الكنبة دي بين الفقرات عشان آخد نفس".

وأردف: "بس وأنا داخل البرنامج بعد الفاصل مش عاوز أي حد من الضيوف يحس بأي حاجة، مش عاوز أي مشاهد يحس إن شريف قبل العملية أو قبل الكيماوي اتغير في حاجة بعد الكيماوي، حتى لو هاجي على نفسي مش عاوز حد يحس بحاجة زي دي".

ونوه أن قبل إصابته بسرطان القولون كان وزنه 72 كيلو، لكنه عقب العلمية وجلسات الكيماوي فقد قرابة 10 كيلوجرامات، منوها أنه عقب الشفاء سوف يستعيد وزنه الطبيعي مرة أخرى.

وتابع: "التشتت في الصلاة خلاني ألعب يوجا عشان أركز وابقى كلي خشوع.. وكمان بتخليني في الشغل مركز أوي".