عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، «السيسي»: مهتمون بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم العلاقات مع اليابان

وتقرأ في العدد ملف: مصر تتربع على عرش الألعاب الأفريقية

· رقم قياسي جديد للبعثة المصرية: حصد 236 ميدالية متنوعة قبل اليوم الأخير بينها 81 ذهبية و89 فضية و66 برونزية

وفي الرياضة تقرأ: أزمة «كهربا».. ومدرب الأهلي

· الزمالك يرفض التصالح مع لاعبه الهارب قبل دفع 10 ملايين دولار.. والفريق يختتم تدريباته لمواجهة الاتحاد غدا.. و«ميتشو» يحذر من خطورة «قمر»

· الأهلي يعد نيدفيد بالقيد في يناير

وتقرأ أيضًا: مصر أحلى بأيدي شبابها

· مبادرات تطوعية رائدة في مختلف المحافظات لتجميل الشوارع والميادين وتطهير النيل وتطهير المخلفات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

· «شجرها» تغطي 11 محافظات وتخطط لزراعة مليون شجرة.. و«بداية» محاولة حكومية لدمج المتعافين من الإدمان في المجتمع ونقلهم إلى حياة أفضل