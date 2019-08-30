أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن نهج مصر فى التعاون مع الشركاء والمستثمرين يقوم على أساس تذليل العقبات أمام الاستثمار واتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تنمية الاستثمارات المباشرة.

الرئيس: نعمل لتعزيز العلاقات مع اليابان.. ولـ"نظيره الزامبى": "القاهرة" تولى أهمية خاصة لتعزيز أوجه التعاون مع زامبيا

وأعرب «السيسى»، خلال لقائه يوكوهاما بماسومى كاكينوكى، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبينى، التى تعد واحدة من أكبر الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، اليوم، عن حرصه على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب اليابانى، فى ضوء امتلاك مصر الإمكانيات لأن تمثل محوراً مهماً لكل الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بينها وبين مصر، مؤكداً أهمية الشراكة المصرية اليابانية.

ورحب الرئيس بتوسع الشركة فى أنشطتها بمصر، مؤكداً الفرص الواعدة التى تتوافر فيها والتى يمكن للشركة مضاعفة استثماراتها من خلالها، لا سيما فى إطار المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ومراكز لوجيستية.

رئيس "شركة ماروبينى": نثق فى وجود مستقبل واعد للاستثمار فى مصر

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية، خلال اللقاء، المشروعات التى تعكف الشركة على دراسة تنفيذها فى مصر، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب، مؤكداً اهتمام شركته بالتعرف عن قرب على مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وثقته فى المستقبل الواعد للاستثمار بها.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن إمبراطور اليابان ناروهيتو استقبل الرئيس، اليوم، بالقصر الإمبراطورى بالعاصمة طوكيو على هامش اجتماع قمة التيكاد السابعة المنعقدة فى مدينة يوكوهاما اليابانية.

وفى لقاء آخر، أكد «السيسى» أن مصر تولى أهمية خاصة لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع زامبيا من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التى تجمع البلدين وذلك على مختلف الأصعدة.

وأشاد الرئيس»، خلال لقائه نظيره الزامبى إدجار لونجو،اليوم، بالعلاقات الوطيدة بين مصر وزامبيا، لا سيما فى ظل الأهمية التى تحتلها زامبيا فى منطقة الجنوب الأفريقى، واستقبال المزيد من الكوادر الزامبية للمشاركة فى برامج بناء القدرات التى تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المختلفة.

وقال «راضى» إن «رئيس زامبيا أشاد من جانبه بالتنامى المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين»، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، والآفاق الواسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما فى مجالات المزارع المشتركة والتبادل التجارى وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفنى والتنسيق الأمنى والعسكرى المشترك.

"لونجو": نتطلع لنقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى الشامل

كما أشاد «لونجو» بدور مصر فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى للدول الأفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة، معرباً عن التطلع لنقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى الشامل إلى بلاده، وذلك للاستفادة بها فى إطار خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة الزامبية والذى يستهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادى.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة فى ظل ما أسفرت عنه زيارة الرئيس الزامبى إلى مصر فى نوفمبر 2017، حيث تم التوافق حول أهمية البناء على تلك الزيارة ومتابعة نتائجها.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيسين بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقى، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات.

كما أشاد الرئيس الزامبى بالقيادة المصرية الفاعلة لدفة العمل الأفريقى المشترك حالياً، لا سيما فيما يتعلق بدفع أجندة تحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى للقارة، من خلال التركيز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وكذا إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، والتى من شأنها أن تؤدى إلى مضاعفة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، مثمناً الدور المصرى المؤثر داخل أروقة الاتحاد الأفريقى، خاصة فى ضوء ثقلها التاريخى سياسياً واقتصادياً بالقارة.