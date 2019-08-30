ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، 6 أشخاص، خلال فض مشاجرة بين طرفين، بسبب خلاف على حراسة الأراضي الصحراوية بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وبني سويف ما أسفر عن إصابة 3 منهم.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة المتاخمة لقرية طما فيوم دائرة المركز، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.

وبالانتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على طرفي المشاجرة، حيث تبين حدوثها بين كلأ من: طرف أول: "غانم . ر . ج" 40 عام، خفير خصوصي، مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى وجرح قطعي بالرأس واليد اليمنى، ومقيم قرية خورشيد بمركز إهناسيا، و"إسماعيل . م . م" 32 عام، خفير خصوصي، ومقيم مركز طامية بمحافظة الفيوم، و"ضيف الله . ص . أ" 37 عام، صاحب شركة مقاولات، ومقيم مركز إطسا بالفيوم، وطرف ثاني : " صبري . س . س" 26 عام، سائق، و مقيم بندر الفيوم، ومصاب بجرح في الساق والأذن اليسرى، و" عودة . ر . ع" 27 عام، عامل، مصاب بجروح قطعية متفرقة باليد اليسرى والرأس، ومقيم بندر الفيوم، و "وسام . ع .ع" 42 عام، خفير خصوصي، ومقيم قصر الباسل بمركز إطسا بالفيوم.

تم نقل المصابين لمستشفى إهناسيا المركزي، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، للخلاف علي حراسة أرض صحراوية بنطاق محافظة الفيوم، تطورت لمشاجرة، قام علي إثرها الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته محدثاً إصابة الأول من الطرف الأول، وتعدي باقي الطرفان علي بعضهم بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط السلاح المستخدم، وتحرر المحضر رقم 2422 إداري مركز شرطة إهناسيا.