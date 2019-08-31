خبراء يوضحون دلالات زيارة السيسي للكويت وأبرز الملفات المتوقعة باللقاء

زيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، وأكد بيان صادر عن السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في القاهرة، أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تدل على مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة.

وأضاف الزويخ أن هذه العلاقة الفريدة في ملامحها، التي جسّدت بأحداثها وتطوّرها قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها وأن نقدمها للعالم كنموذج حي على وحدة الهدف وصدق التوجه وامتزاج الرؤى والسعي المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا العربية من أجل التنمية والأمن والاستقرار.

ترحيب كويتي رسمي وشعبي واسع بزيارة الرئيس السيسي

وعن دلالات الزيارة وأبرز الملفات المتوقعة بين الطرفين، قال الدكتور هشام البقلي خبير الشؤون العربية، إن الزيارة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج عدد من الأحداث المهمة من بينها العمليات الإيرانية في المياه الإقليمية الخليجية والإرهاب القطري، وزيارة الكويت جاءت لكونها دولة مهمة في المنطقة وتلعب دور الوساطة في عدد من الملفات الخليجية.

وأضاف البقلي لـ"الوطن"، أن اللقاء سيشهد بحث عدد من الملفات الإقليمية وتنسيق المواقف منها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وكذلك الأزمات التي تفتعلها إيران في مضيق هرمز، موضحا أن هناك رغبة مشتركة بين مصر والكويت بتجنب أي نزاعات في المنطقة والسعي لتسوية أزمات المنطقة.

وأكد خبير الشؤون العربية أن اللقاء سيتطرق إلى بحث الملفات المشتركة بين الجانبين على المستوى السياسي في توحيد الرؤي السياسية، والمستوى الاقتصادي ببحث تعميق سبل الاستثمار بين الجانبين وزيادة النشاط التجاري، بالإضافة إلى تعميق مجال مكافحة الارهاب على خلفية ضبط خلية إرهابية بالكويت.

بينما قال محمد أيمن الباحث في الشؤون العربية، إن العلاقات بين مصر والكويت قوية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والخارجية، موضحا أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات الدولية التي يحرص الرئيس السيسي على القيام بها بغرض تعميق العلاقات من الدول العربية.

وأضاف أيمن لـ"الوطن"، أن اللقاء بين الرئيس السيسي وأمير الكويت سيتطرق إلى عدد من الملفات من بينها المشكلات الإقليمية الأزمة اليمنية والتوترات التي تفتعلها إيران في مضيق هرمز، بالإضافة إلى الأزمة السورية وآخر تطورات المنطقة الآمنة بها.

وتابع الباحث في الشؤون العربية أن اللقاء سيشمل أيضا بحث العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين.