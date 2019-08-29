قال السفير الكويتي لدى مصر محمد الذويخ، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور الكويت، بدعوة من الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الذويخ: السيسي قائد حكيم.. وزيارته لبلادنا لها أهمية خاصة

واعتبر "الزويخ"، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، الزيارة المرتقبة تجسيد لعمق العلاقات الثنائية الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة.

وأضاف السفير الكويتي: "بدعوة كريمة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يحل الرئيس السيسي، أخا كريمًا وضيفًا عزيزًا عليه وعلى الشعب الكويتي في زيارته المرتقبة للكويت، وقائدًا حكيما لدولة شقيقة جمعتنا بها ملحمة عظيمة من الأخوة والتعاون على مدار التاريخ".

وقال "الذويخ" إن الزيارة "تعد فرصة طيبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وتكرس تمسكنا بثوابتها والحفاظ على مسارها الأصيل".

وعن أهمية الزيارة، قال السفير الكويتي إنها تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور سعيا وراء الخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.