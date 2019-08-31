قال الدكتور محمد أفقير، رئيس جماعة "النحيت" بإقليم ساندوكان في المغرب، إن "فاجعة تارودانت" بدأت حينما هطلت أمطار بشكل غير طبيعي وبحجم غير معهود، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى غرق ملعب كرة القدم المبني بمحاذاة مجرى السيول، الذي يبعد عنه أمتار قليلة.

وأضاف "أفقير"، أحد شهود العيان على "فاجعة تارودانت" لـ"الوطن": "عامل الخطر الرئيسي في الكارثة تمثل في غمر المياه للملعب بشكل متدرج ما جعل بعض المتواجدين للهروب في الوقت المناسب، أما الذين صعدوا سطح أعلى البناية، اعتقدوا أن الجدار سيحميهم من المياه، لكن الفيضانات تجاوزته وجرفت البناية التي احتمى بها الضحايا".

وتابع: "توفي 8 أشخاص معظمهم كبار في السن ولاعب كان يشارك في مباراة كرة القدم، وأنقذ الشباب كثير ممن جرفتهم السيول بعيدا"، مشيرا إلى أن التعاطف مع الكارثة جاء بسبب أن المسألة تتعلق بكرة القدم وزخمه الشعبي، وحدوث الكارثة في منطقة قروية في جنوب المغرب، وأن "ما وقع كان نتيجة الإهمال لكن في الحقيقة بسبب قوى الطبيعة الخارجة عن سيطرة البشر".

وأعلنت السلطات المغربية وفاة 7 حتى الآن، 6 من كبار السن وشاب كان يشارك في المباراة، وتم إنقاذ تسعة آخرين، في حين ما زال البحث مستمرا عن المفقودين، ممن كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في دوري الهواة بالمنطقة، الذين جرفتهم السيول بعيدا عن الملعب عبر الممر المائي المخصص للسيول.