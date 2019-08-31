قبل ساعات من وصوله.. كيف تناولت صحف الكويت زيارة السيسي المرتقبة؟

اهتمت الصحف والجرائد والمواقع الكويتية بالزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، التي أعلنها محمد الذويخ السفير الكويتي في القاهرة، من خلال بيان، أكد فيه أن "زيارة السيسي إلى الكويت تدل على مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة".

جريدة "الصباح" نقلت تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ، التي رحب خلالها بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس السيسي للكويت، حيث ثمن الجارالله الدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، بقيادة الرئيس السيسي على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على الحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأكد أن الزيارة التي تتم بناء على دعوة كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما تنطوي عليه من تحديات ومخاطر حقيقية على الأمن والاستقرار فيها، مضيفًا أن الزيارة تمثل في جانب آخر فرصة للبلدين، للبحث في أوجه العلاقات الأخوية المتميزة والتاريخية، بما يحقق لهذه العلاقات التطور والنماء ويخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

أما جريدة "النهار"، فتحدثت عن التجهيزات للزيارة، حيث التقى نائب وزير الخارجية خالد الجار الله مع سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني، في ضوء الزيارة المرتقبة، حيث تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية للزيارة إضافة إلى بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الدكتور أحمد الناصر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، وسفير الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ.

"الأنباء" الكويتية، اهتمت بالملفات التي ستتناولها الزيارة، حيث أجرت لقاء مع السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، قال فيه إن الزيارة ستتضمن جلسة مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسيستقبل الرئيس السيسي عددا من كبار المسؤولين والوزراء الكويتيين بمقر إقامته.

وأكد القوني للجريدة الكويتية، أن التحديات الإقليمية تضيف بعدا جديدا للزيارة وأهميتها، مشددا أن هناك حرصا من قيادتي البلدين على استمرار التشاور تجاه هذه التحديات، وهناك مصالح مشتركة بين البلدين.

كما اهتمت صحف "القبس" و"الوطن" و"السياسة" الكويتية بالزيارة في عناوينها وأخبارها وتغطياتها، من خلال نقل تصريحات كل من محمد الذويخ سفير الكويت في القاهرة، التي أكد خلالها على أهمية الزيارة وعمق العلاقات، وكذلك نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، الذي أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في المنطقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.