رئيس البرازيل: أوروبا لن تعلمنا شيئا يخص البيئة

قال الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، إنه ينبغي على نظيره الفرنسي التراجع عن تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا بشأن حرائق الأمازون قبل إجراء حديث معه.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، فقد صرح بولسونارو، أنه سيتحدث مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بشأن الحرائق التي طالت الغابات التي توصف بـ"رئة الأرض"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكرر الرئيس البرازيلي مطالبه إلى "عزيزنا ماكرون" الخاصة بتصريحاته الأخيرة بشأن الحرائق، قائلا إنه يجب أن يتراجع عن توجيه الإهانات له.

يذكر أنه كانت حدثت حرب كلامية خلال الأيام الماضية بين كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظريره البرازيلي، بدأت حينما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة الماضية أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يعتقد أن نظيره البرازيلي جاير بولسونارو "كذب" بشأن موقف بلاده من التغير المناخي، ما من شأنه جعل فرنسا تمانع في هذه الظروف اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية.

كان قال الرئيس جايير بولسونارو في البداية، إنه لن يقبل المساعدة إلا إذا اعتذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له شخصيًا عن "الإهانات" أولاً، وقال المتحدث باسم بولسونارو: "السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض"، كما قال الرئيس إن الحوار مع فرنسا ليس على الطاولة، وفقا لـ"cbsnews".

إلا أنه عاد بعد يوم واحد من رفض تقديم المساعدات من دول مجموعة السبع لمكافحة حرائق الغابات في الأمازون، قال الرئيس البرازيلي إن حكومته ستقبل جميع المساعدات الخارجية من المنظمات أو الدول، طالما يمكنها أن تقرر كيفية استخدام هذه المساعدات.

كانت أعلنت البرازيل بالأمس إخماد جميع الحرائق، التي كانت مندلعة في غابات الأمازون، نقلا عن قناة سكاي نيوز الإخبارية، وكانت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها.