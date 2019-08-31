أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 170 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 - 2020.

وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجارٍٍ.

وأضاف عطا، في بيان أصدره اليوم، أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أنها تعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، وتعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر، أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق 17 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.