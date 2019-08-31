وجهت "محكمة الخرطوم"، اليوم، إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.

وكان الرئيس المعزول وصل في وقت سابق، اليوم، إلى قاعة المحكمة في الخرطوم حيث بدأت ثالث جلسات محاكمته بشأن المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته.

وكان محمد الحسن الأمين محامي البشير، قال في تصريحات سابقة لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير "جاء كمنحة" وهو "في إطار التعاون بين الرؤساء"، مشددا على أن البشير "تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً".

وكانت هيئة الدفاع عن البشير تقدمت بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية.